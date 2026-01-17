Perla Vinotinto se hace notar en Inglaterra y espera su llamado

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de talento por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no se detiene, y el radar ahora apunta con fuerza hacia Inglaterra.

En las filas de las categorías inferiores del Everton FC, emerge una figura que ha comenzado a ilusionar a la afición venezolana: Shea Pita, un habilidoso extremo que, a pesar de haber nacido en Gales, ha mostrado su disposición para defender a la Vinotinto.

Protagonista en la FA Youth Cup

El joven atacante volvió a demostrar su valía este viernes en en la FA Youth Cup. Durante el duelo entre el Everton U18 vs West Ham U18, fue clave para el éxito de su equipo.

Al minuto 45', justo antes del descanso, Shea agitó las redes con un gol que fue fundamental para sellar el empate (2-2).

Gracias a este resultado se marcharon a la tanda de penales y los "Toffees" demostraron mayor efectividad, obteniendo el acceso a la quinta ronda del certamen.

Número en ascenso

Ahora bien, los números de Shea Pita reflejan una madurez futbolística que pide a gritos un salto de categoría o una oportunidad internacional. En la presente temporada registra:

Goles: 4

Asistencias: 3

Participación: Ha disputado partidos con la U18 y la U21.

El deseo de representar a Venezuela

El atacante de 16 años ha participado en varios torneos y amistosos con las inferiores de Gales, marcando goles y siendo importante en el once titular. Sin embargo, no cierra la puerta a aceptar un llamado de Venezuela, país donde nació su padre.

De hecho, fuentes cercanas al jugador indican que está a la espera de un contacto formal por parte de la federación para integrarse a la Vinotinto Sub-17. Su incorporación seguiría la línea de captación de "nuevos venezolanos" que se encuentran en las mejores academias de Europa, fortaleciendo el relevo generacional del fútbol criollo.

Si se concreta el contacto, Venezuela ganaría un jugador formado en el rigor del fútbol británico, con ritmo de alta competencia y una polivalencia necesaria en torneos cortos.