Vinotinto estelar en la era 'Bocha' Batista tendría nuevo destino en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El futuro inmediato de uno de los jugadores de la Vinotinto estaría próximo a dar nuevas noticias, sobre todo por el cambio de aires que prepararía en su carrera.

Se trata de Eduard Bello, quien quedó libre de contrato con el Barcelona de Ecuador y ya se dispone a seguir su camino rumbo a Colombia, donde tendría un acuerdo con un histórico de este país.

El club en cuestión sería Atlético Nacional, según la información que adelantó el periodista colombiano Pipe Sierra, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

"Exclusiva: Eduard Bello (30) está en Medellín cerrando detalles de lo que será su llegada a #AtléticoNacional, luego de liberarse de su contrato con #BarcelonaSC. Todo muy adelantado con el extremo venezolano que el año pasado estuvo en Chile: #UCatólica", escribió el comunicador.

Eduard Bello quiere volver a ser referente vinotinto

El delantero criollo viene de cumplir un ciclo con Barcelona, con el que recientemente firmó la rescisión de su contrato, permitiendo al venezolano poder iniciar conversaciones con cualquier club.

Ahora, este movimiento que estaría próximo a completarse pudiera estar orientado a recuperar la regularidad internacional, que le permita al criollo conseguir un cupo en el venidero ciclo de la selección nacional, que aún espera por la oficialidad del nombre que asumirá ese banquillo.

Bello era un fijo en los llamados del anterior entrenador del combinado nacional, Fernando 'Bocha' Batista, antes de los interinatos de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta.

Sobre todo, el vinotinto en ese ciclo de Batista fue utilizado en distintas posiciones en el ataque, lo que hizo permitirle llegar a la cifra que actualmente ostenta de 26 presencias en partidos de la selección.