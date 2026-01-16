Fiebre mundialista: 500 millones de solicitudes y precios de infarto para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será el evento deportivo más demandado de la historia. Al cierre de la fase de sorteo por selección aleatoria el pasado 13 de enero, el organismo rector del fútbol mundial anunció haber recibido la astronómica cifra de más de 500 millones de solicitudes de entradas.

Esta cifra no solo pulveriza cualquier récord previo (superando con creces los 23 millones de solicitudes de Qatar 2022), sino que subraya un apetito global sin precedentes por el primer torneo que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

El costo de un asiento en la historia

Sin embargo, el entusiasmo viene acompañado de un fuerte debate sobre la accesibilidad. FIFA ha establecido una estructura de precios que alcanza niveles nunca antes vistos en el fútbol:

El techo de los $8,680: Para ciertos partidos de alta demanda y asientos de Categoría 1, los precios oficiales han llegado hasta los $8,680 dólares . Esta cifra sitúa al Mundial en una estratosfera financiera similar a la del Super Bowl, alejándose del bolsillo del aficionado promedio.

La "clase turista" del fútbol: Ante las críticas, la FIFA anunció un nivel de precios de $60 dólares para una cantidad limitada de entradas en todos los partidos. No obstante, asociaciones de aficionados denuncian que estos boletos son casi imposibles de conseguir y representan un porcentaje mínimo del inventario total.

El mercado secundario: En plataformas de reventa autorizadas, los precios para la final en Nueva Jersey (MetLife Stadium) ya se están cotizando con promedios que superan los $14,000 dólares.

Los partidos más codiciados

Aunque se esperaba que la final o el partido inaugural fueran los más buscados, la sorpresa la dio el duelo entre Colombia y Portugal en Miami (27 de junio), que lideró las solicitudes en esta fase. Otros encuentros con demanda masiva incluyen: