¡Empieza el nuevo proceso! La Vinotinto jugará este torneo en Argentina

Arranca el 2026 y el proceso de selecciones juveniles de Venezuela se prepara para un nuevo desafío internacional.

La Vinotinto Sub-17, conformada por la generación nacida en el año 2009, viajará a Argentina para participar en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba del 9 al 14 de febrero.

Bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, el combinado nacional tendrá una oportunidad de oro para medir fuerzas con canteras de alto nivel y, sobre todo, para encontrar respuestas futbolísticas tras un inicio de ciclo sumamente complicado.

Una dinámica que urge revertir

El presente de esta categoría 2009 no ha sido el esperado. Hasta la fecha, los números bajo el mando de Ferreira reflejan una crisis de resultados que preocupa al entorno del fútbol nacional (una victoria y siete derrotas)

Este torneo en suelo argentino servirá para el fogueo de los jugadores y para evaluar la continuidad de un sistema de juego que aún no ha logrado ser efectivo en el marcador.

El cuerpo técnico tiene la tarea de ajustar las piezas defensivas y potenciar la generación de juego para que este grupo pueda competir de tú a tú en una plaza tan exigente como Córdoba.

La generación de 2025

La presión sobre este nuevo grupo es inevitable debido al éxito reciente de sus predecesores. La pasada Sub-17, liderada por Oswaldo Vizcarrondo, dejó la vara muy alta tras un 2025 histórico donde se logró, entre otras cosas, el tercer lugar del Sudamericano y la participación al Mundial de Qatar.

Aquella generación destacó por su identidad de juego clara y una solidez mental que la nueva camada de 2009 debe tomar como ejemplo inmediato si desea recuperar el prestigio en la región.

La misión de Jhonny Ferreira es clara. Debe transformar las dudas en certezas y demostrar que esta generación tiene el potencial necesario para mantener a Venezuela en el mapa del fútbol juvenil mundial.