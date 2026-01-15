¿Efecto dominó? La llegada de Salomón Rondón habría puesto a este Vinotinto en venta

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal en la Liga MX ha tomado un rumbo inesperado para Pachuca. Lo que comenzó como un dilema de sobrecupo en la delantera tras el regreso anticipado de un ídolo, está a punto de convertirse en una operación de exportación hacia el continente asiático.

El protagonista de este movimiento es el venezolano Jhonder Cádiz, quien podría abandonar los "tuzos" debido a la sombra proyectada por el retorno del histórico Salomón Rondón.

La planificación deportiva se vio alterada por el inesperado regreso del "Gladiador". El máximo goleador histórico de la Vinotinto había partido cedido al Real Oviedo en busca de una aventura en el fútbol español, pero su etapa terminó de forma prematura por su bajo rendimiento.

A su regreso a México, no tardó en demostrar su jerarquía. En el inicio del Torneo Clausura, ingresó desde el banquillo sustituyendo precisamente a Cádiz y marcó un gol que selló el triunfo de los "tuzos".

Oferta desde China

Según ha confirmado el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el Wuhan Three Towns de la Superliga de China ha presentado una oferta formal por Jhonder Cádiz.

La operación sería por un préstamo de un año, con opción de compra según objetivos. Actualmente, ambos clubes están negociando y en los próximos días podrían llegar a un acuerdo.

Aunque su llegada generó altas expectativas para llenar el vacío de Rondón, los números de Cádiz han sido correctos pero no determinantes en la presente campaña, con tres goles y tres asistencias en 18 partidos.

Consecuencias del efecto dominó

Ahora bien, si se concreta la salida de Jhonder Cádiz al Wuhan Three Towns, el Pachuca cerrará un ciclo de movimientos circulares.

Primero Rondón vuelve al no encajar en España y en su estreno marca, reemplazando a su compatriota en el segundo tiempo. Y ahora, llega una oferta de China ante la falta de minutos garantizados y los "tuzos" obtienen un beneficio económico por la cesión.