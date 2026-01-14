Liga MX: Así fue el gol de Salomón Rondón

Suscríbete a nuestros canales

En un duelo vibrante cargado de morbo y necesidad de puntos, los Tuzos del Pachuca lograron imponerse 2-1 ante el León, en lo que representó el primer triunfo del equipo en el torneo Clausura 2026. Sin embargo, la nota principal no fue solo el marcador, sino el regreso triunfal de Salomón Rondón al nido hidalguense.

Tras un paso complicado y discreto por el Real Oviedo en el fútbol español, donde la pólvora parecía haberse mojado, "El Gladiador" volvió a territorio mexicano para demostrar que su jerarquía sigue intacta. Le bastaron apenas unos minutos sobre el césped para dejar claro que su romance con el gol en la Liga MX está más vivo que nunca.

Apenas dos minutos después de haber saltado al campo, el Pachuca recuperó un balón en la zona de tres cuartos gracias a una presión alta. El balón se abrió hacia la banda derecha, donde se envió un centro raso con ventaja hacia el corazón del área.

Ahí apareció la jerarquía de Salomón Rondón. Con un movimiento de desmarque hacia el primer poste, el venezolano le ganó la espalda a su marcador con un simple choque de hombros. Sin necesidad de controlar, el "Gladiador" conectó el balón de primera intención con la parte interna del botín derecho, cruzando el remate al palo más lejano. Fue una definición de "killer": un contacto seco y preciso que dejó al arquero del León sin posibilidad de reacción, sellando un regreso soñado para el atacante tuzo.