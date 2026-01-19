Barcelona sufre baja importante de última hora previo a su duelo en Champions

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona viene de un fin de semana extraño, después de hacer todos los méritos para llevarse los tres puntos en su duelo liguero ante la Real Sociedad, a la que dominó casi todo el partido, pero con la que saldría perdiendo con marcador de 2-1 en Anoeta.

Sin embargo, pese al revés, los dirigidos por Hansi Flick no tienen demasiado tiempo para lamentaciones, sobre todo porque está cerca su regreso a la acción en Champions League.

Justamente, ese duelo ante el Slavia Praga tendría una mala noticia para los azulgranas en la previa, dado que no podrán contar con uno de sus delanteros más en forma durante la temporada: Ferrán Torres.

¿Por qué no estará Ferrán Torres disponible para ese cotejo de Barcelona?

Según medios como Mundo Deportivo y Sport, el ariete vendría arrastrando problemas en los isquiotibiales, razón que impediría llegar en el óptimo de sus condiciones para el importante duelo en Liga de Campeones.

Desde el cuerpo técnico culé quieren eliminar cualquier riesgo de lesión y por tanto no tendrían previsto contar con los servicios del delantero español, su lugar lo ocuparía naturalmente Robert Lewandowski.

La baja es de relevancia sobre todo cuando se revisa que el valenciano es el tercer pichichi de LaLiga de España y en sus estadísticas figuran 15 goles y una asistencia entre todas las competiciones, que lo tenían como primera opción para el centro del ataque del equipo.

A su vez, a la ausencia de Ferrán se sumará la de Lamine Yamal, que lo hará por cumplimiento de sanción. Eso sí, en medio de todo, la buena noticia para Barcelona es que recupera a un bastión en ofensiva como Raphinha, al mismo tiempo que Pedri, que acabó con molestias en el tobillo, igualmente sigue disponible.