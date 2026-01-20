Moa Rivera y Jerry Rivera se enfrentan en "La Carrera"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Moa Rivera une fuerzas con el icónico Jerry Rivera en su nuevo sencillo “La Carrera”, una propuesta musical cargada de tensión, emoción y adrenalina que marca un encuentro especial entre padre e hijo dentro del género de la salsa.

Padre e hijos enfrentados

“La Carrera” narra una historia de competencia y confrontación marcada por la intensidad, el orgullo y la tensión emocional, donde una rivalidad entre dos personajes los lleva a un enfrentamiento que pone a prueba sus límites.

El tema utiliza una carrera real como metáfora del choque de carácter y determinación, concepto que se traslada de forma literal al video musical grabado en la pista de Salinas, Puerto Rico, donde Moa Rivera y Jerry Rivera se enfrentan en una intensa carrera cargada de velocidad, estrategia y adrenalina.

Más allá de la historia que presenta la canción, “La Carrera” destaca por reunir por primera vez a Moa Rivera y Jerry Rivera como padre e hijo en una producción de salsa, celebrando la conexión familiar y el respeto mutuo a través de la música. La colaboración resalta la fuerza interpretativa de ambos artistas y la química natural que surge al compartir escenario y micrófono.

Con este lanzamiento, Moa Rivera continúa consolidando su identidad dentro de la salsa contemporánea, mientras que Jerry Rivera aporta su sello inconfundible, logrando una combinación poderosa que une generaciones dentro del género.

Éxito de ambos

Este estreno también marca una nueva etapa en la carrera de Moa Rivera, quien comienza el año bajo el manejo de Edgar Andino, reconocido estratega de la industria musical y manejador de Chencho Corleone, Jerry Rivera, entre otros destacados artistas del mercado latino. Andino cuenta con una sólida trayectoria impulsando proyectos de alto impacto, aportando visión, estructura y crecimiento a cada artista que representa.

“La Carrera” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de enero de 2026, junto a su video oficial grabado en Puerto Rico.