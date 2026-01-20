Champions League: Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada del martes

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League inició la jornada siete este martes 20 de enero y en esos primeros combates de fase liguera hubo varios batacazos sobre la mesa, que dieron mucho movimiento en la tabla de posiciones.

La primera gran sorpresa de la noche europea se dio en el duelo del Manchester City, que cayó en su visita al F.K. Bodø/Glimt con marcador de 3-1. Eso evitó que el Manchester City pudiera seguir peleando por el podio y culminara séptimo con 13 puntos.

Esta casilla los mantienen en la delgada línea de evitar jugar los playoffs, en que solo compiten los clubes que finalicen desde la novena posición hasta el lugar 24.

Por su parte, en el otro gran partido de la jornada estaba el Real Madrid con el Mónaco, un cotejo que se llevarían los madridistas con goleada incluida (6-1), para llegar a la segunda casilla de la tabla con 15 puntos, mientras el cuadro francés quedó ubicado de 20.

El resto de la jornada de la Champions League

Los otros compromisos de la Liga de Campeones tuvieron el enfrentamiento del Tottenham y Borussia Dortmund, con sonrisa para la escuadra inglesa (2-0), que los dejó en la cuarta posición con 14 unidades, por los 11 puntos de la oncena alemana en la ubicación 12.

El otro gran batacazo lo dio el Sporting de Portugal al ganar al vigente campeón de la competición, el PSG, con marcador de 2-1, una victoria que además los posiciona de sextos con 13 puntos y deja a los parisinos quintos con la misma cantidad de unidades,

Arsenal ganó 3 a 1 de visitantes al Inter, reafirmando su liderato en la competición y su paso invicto en siente partidos para los 21 puntos, dejando noveno al equipo italiano con 12 unidades.

En el resto de la fecha en Champions League, Olympiacos ganó 2-0 al Leverkusen y se posicionó en la casilla 22 con ocho puntos, por su parte Ajax ganó a Villarreal (1-2) y Copenhague igualó con Napoli 1-1.