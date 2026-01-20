Ildemaro Vargas atraviesa otro Round Robin productivo con esta notable racha

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara han sido uno de los equipos más constantes en las instancias de postemporada durante las dos últimas décadas y han contado con una figura infaltable, tanto en presencia como en producción. Esa figura no puede ser otra sino su capitán, Ildemaro Vargas.

El capitán viene cada temporada a jugar con los suyos y siempre responde con el madero, sin importar la circunstancia. Sin embargo, en la etapa de playoffs, parece encenderse aún más.

Ildemaro Vargas atraviesa esta increíble racha en el presente Round Robin con Cardenales:

"Caripito" no ha parado de batear desde el primer encuentro de su organización en enero, acumulando 20 indiscutibles y lo más sorprendente, es que ha conectado, al menos un hit, en cada uno de los 11 duelos de Cardenales hasta ahora en esta postemporada.

De esa manera, el experimentado bigleaguer lidera el departamento de imparables de los playoffs y exhibe unos sobresalientes números ofensivos:

VB: 51

H: 20

2B: 4

3B: 1

HR: 1

CA: 10

CI: 13

BR: 3

AVG: .392

PEB: .436

SLG: .569

OPS: .1.005.

Ildemaro, es ejemplo de constancia y de entrega durante el gran éxito de los larenses, quienes están peleando por meterse en una segunda final consecutiva y buscar el bicampeonato.

Una gran prueba de lo valioso de Vargas, para este equipo, es que viene de ser el más destacado de la semana anterior en el "todos contra todos".