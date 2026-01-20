¿Qué fue de la vida de Nancy Ramos "La Bámbola"? Así luce en la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

Nancy Ramos es una cantante venezolana conocida por haber dado voz a grandes éxitos como “La Bámbola” y “Ese mar es mío”, de 1974. Una artista muy querida en todo el país, quien hoy lleva una vida lejos de los medios y los escenarios en los que derrochó enorme talento.

Una gran estrella

Durante su carrera se presentó en grandes escenarios interpretando con mucha soltura sus temas, y algunos covers como “La isla bonita” de Madonna.

Nancy del Valle Ramos Padrón, nació el 8 de septiembre de 1948 en Caracas, y se le apodó como “La muñequita que canta”, por su estilo, belleza y abundante cabellera rubia.

Fue parte del show de Renny y uno de sus grandes compañeros fue el fallecido cantante Trino Mora, con quien compartió importantes momentos en la televisión.

Nancy hoy

En su perfil de Instagram la artista de 77 años acumula 19,6 mil seguidores con quienes comparte imágenes y videos, de momentos en la intimidad en su hogar.

Su última publicación fue el pasado 8 de septiembre del 2025, día de su cumpleaños en que posteó una fotografía con un mensaje de felicidad por otro año de vida.

“Hoy doy gracias a Dios por regalarme un año más de vida junto a mi familia. Y a mi virgencita del Valle por siempre acompañarme. FELIZ CUMPLEAÑOS A MI”, escribió.

Mantiene su cabello rubio, flequillo y sonrisa con la que conquistó a Venezuela, en especial por su versión en español del tema italiano “La Bámbola”.