Mirla Castellanos pide ayuda por la salud de querida cantante venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del miércoles 14 de enero se confirmó el mal momento de salud que atraviesa la cantante venezolana Estelita del Llano, a causa de una caída. Una de las primeras en reaccionar fue Mirla Castellanos, con quien Estelita ha compartido momentos de mucho talento y amistad en el escenario.

Mensaje de Mirla Castellanos

A través de sus historias de Instagram “La Primerísima”, posteó una imagen y mensaje pidiendo ayuda por la salud de su amiga, compañera y colega de la música.

“Nuestra querida Estelita del Llano nos necesita. Debe operarse por una caída, ayudemos vía Zelle o pago móvil, escribir por más información a su hija Cecilia Wanderlinder”, escribió la intérprete radicada en España.

La fotografía postada por Castellanos es todo un referente del talento nacional, con cuatro mujeres que marcaron historias conocidas como “Las Grandes de Venezuela” integrado Neyda Perdomo, Mirtha Pérez, Mirla y Estelita.

En ocasiones al grupo se sumaron otras voces importantes como Tania, Mirna Ríos y la fallecida Floria Márquez.

¿Qué tiene Estelita?

En la publicación realizada por su hija Cecilia Wanderlinder, afirmó que la cantante tuvo una fuerte caída que derivó en una fractura, de la cual requiere de una intervención quirúrgica inmediata para recuperar su movilidad.

Para la intervención se necesita recaudar 7.500 dólares, dinero que será utilizado para los exámenes médicos, medicinas, material de osteosíntesis necesario, terapias de recuperación y más.

“No contamos con seguro médico, y aunque estamos cubriendo una parte, solos no podemos llegar a la meta. Cualquier granito de arena, por pequeño que parezca, nos ayuda a acercarnos a ese monto”, comentó.

Los datos son Pago móvil son BNC 0191, 0412.938.81.21 y cédula 15.791350.