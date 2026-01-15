Estelita del Llano requiere ayuda económica por grave fractura

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este miércoles 14 de enero, se informó que la cantante venezolana Estelita del Llano se encuentra en una situación médica complicada debido a una fuerte caída que derivó en una fractura.

A través de una publicación de Instagram su hija, Cecilia Wanderlinder, informó sobre el estado de salud de la artista, la cual requiere de una intervención quirúrgica inmediata para recuperar su movilidad y estilo de vida.

“Estelita del Llano sufrió una caída recientemente. Lamentablemente esto resultó en una fractura que requiere de una operación urgente para que pueda volver a caminar y no perder su calidad de vida”, escribió en el post acompañado de una fotografía de su madre.

Recordemos que la cantante y actriz tiene 88 años de edad y una caída puede ser crucial para su vida.

Una mano amiga para Estelita del Llano

Asimismo, su hija acudió a la buena voluntad de los venezolanos y el medio artístico para solicitar ayuda económica a favor de Estelita del Llano. Para su operación necesitan recaudar 7.500 dólares, este fondo estará destinada a los exámenes médicos, medicinas, material de osteosíntesis necesario, terapias de recuperación y más.

En la publicación se dispuso de las cuentas bancarias para realizar los depósitos de quienes quieran colaborar con la buena causa.

“No contamos con seguro médico, y aunque estamos cubriendo una parte, solos no podemos llegar a la meta. Cualquier granito de arena, por pequeño que parezca, nos ayuda a acercarnos a ese monto”, agregó para finalizar.

La voz del bolero en Venezuela

Estelita del Llano es la voz viva del bolero en Venezuela, su trayectoria cubre décadas de exitosos temas y apariciones en reconocidos programas nacionales.

Su nombre real es Berenice Perrone Huggins y nació el 28 de septiembre de 1937, en Tumeremo, estado Bolívar.