Gaby Spanic denuncia que ha sufrido xenofobia en el medio artístico mexicano

La actriz venezolana Gaby Spanic lleva más de dos décadas residenciada en México, donde ha explotado su carrera actoral siendo parte de grandes telenovelas como “La Usurpadora” y “Soy tu Dueña”. Sin embargo, manifestó su incomodidad en el medio artístico atribuyéndolo a la xenofobia por ser de Venezuela.

En un encuentro con la prensa rosa, la inolvidable Paola Bracho, compartió su postura frente al veto que ha tenido en el medio artístico mexicano y las burlas recibidas por sus polémicas.

Desde hace varios años, Spanic ha protagonizado encontronazos con otras figuras públicos y eventos en su vida que la han hecho ser noticia.

“O sea, no me puedo defender, en esas cosas digo que he sido mal enjuiciada por ser venezolana. A otra persona le pasa algo que es mexicana y es ‘pobrecita’”, sentenció.

Veto en la televisión mexicana

Asimismo, denunció haber sido vetada por siete años de la televisión mexicana sin ninguna explicación, incluso, Gaby Spanic afirmó tener dificultades para hacer casting y quedar en algún papel a pesar de su larga trayectoria en el medio.

“Ahorita no me dejan ni siguiera de hacer casting porque algo pasa allí, no tengo ni una foto en Televisa”, expresó. La actriz venezolana, afirmó tener pruebas de todo que pronto saldrá a la luz pública.

Según compartió, a lo largo de los años ha sido objeto de burlas, señalando específicamente cuando fue envenenada y las personas lo tomaron como juego.

Gaby Spanic, una actriz de primera

Luego de salir de Venezuela, Gaby Spanic experimentó un éxito rotundo gracias a la telenovela “La Usurpadora” en 1998, valiéndole un reconocimiento internacional, con trabajos posteriores en Telemundo y TV Azteca.

A sus 53 años, está acreditada en más de 30 producciones. Además, incursionó en la música, aunque no con mucho éxito.