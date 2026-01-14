Gaby Spanic se reencontró con su exmarido y así reaccionó

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Gaby Spanic se encontró en México con su exmarido Johnny Nessy. A través de Instagram, el también actor posteó un video del momento que ve a la emblemática protagonista de la telenovela “La Usurpadora”.

Bonito encuentro

Gaby estaba realizando una entrevista para el show “Hoy”, cuando de manera repentina el hombre se le acercó, dejándola totalmente impactada. La artista de 52 años, no dudo en abandonar la conversación y saludarlo con enorme cariño y un beso.

Johnny de 62 años, es un actor, modelo y fotógrafo, que trabajó en importantes producciones en Venezuela como “La loba herida” de 1992.

Además, fue el primer esposo que la Miss Guárico 1992 tuvo cuando comenzaba su carrera en la televisión venezolana.

Mensajes de amor

Nessy escribió en el post que fueron 27 años sin ver a la belleza criolla que hace vida artística en México y Estados Unidos. Sin embargo, el cariño y el recuerdo de un bonito amor, sigue muy latente en su corazón.

“Hay amores que no regresan. Los de juventud se quedan guardados como capítulos limpios, intensos y verdaderos. Qué grato reencontrarse después de tantos años y sonreír desde el respeto, la memoria y lo vivido”, escribió.

En el clip se muestra el enorme abrazo que el hombre le da a la artista, quien también se casó en 1996 con el actor venezolano Miguel De León.

El hombre posteó imágenes de juventud con Gaby, que despertaron bonitas opiniones del público.