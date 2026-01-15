La cantante venezolana Annakarina desborda su fe en la celebración a la Divina Pastora

Suscríbete a nuestros canales

Barquisimeto volvió a llenarse de fervor el 14 de enero de 2026 con la tradicional procesión de la Divina Pastora, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Venezuela y un evento que cada año congrega a millones de devotos.

Desde las 6:00 de la mañana, los feligreses comenzaron a reunirse para participar en la jornada espiritual que une tradición, cultura y profunda fe larense.

Tras la última eucaristía encabezada por el Arzobispo de Barquisimeto, Mons. Polito Rodríguez, la sagrada imagen inició su recorrido por las calles de la ciudad a las 10:50 de la mañana, marcando oficialmente el comienzo de una caminata cargada de esperanza, agradecimiento y peticiones.

Como es costumbre, miles de peregrinos provenientes de diferentes rincones del país y del mundo llegaron para rendir tributo a la patrona de Lara. Entre ellos, diversas personalidades del ámbito artístico, como la cantante venezolana Annakarina, quien una vez más demostró su fuerte conexión espiritual con la virgen.

Annakarina y su fe presente en Barquisimeto

Aunque no pudo asistir físicamente a la procesión, la cantante barquisimetana siguió cada momento desde Miami, manteniendo comunicación constante con su comunidad Kosmi, quienes estuvieron presentes desde una tarima instalada para apoyar a los peregrinos.

Allí ofrecieron aguas, bambinos, frutas y estampitas, formando parte activa del acompañamiento espiritual a los asistentes. Este operativo solidario fue organizado por Annakarina y su Fundación Kosmi, un plan que comenzó a estructurarse desde noviembre de 2025, inspirado en el profundo amor de la intérprete de “777” hacia la Divina Pastora.

Un total de 35 personas formaron parte de esta misión altruista, manteniéndose cercanas a los devotos, compartiendo alegría, fe y amor durante toda la jornada. Este gesto reafirma el compromiso social de la artista radicada en Miami y su intención de convertir a Kosmi en un movimiento que trascienda la música para generar impacto humano.

Su veneración a la Divina Pastora

Pisando cada vez más fuerte en la industria musical y preparando actualmente su próximo álbum, Annakarina confesó que sintió la necesidad de estar presente de alguna forma en la procesión, a la cual no asiste desde 2022.

La artista explicó que, aunque deseaba viajar, las circunstancias económicas le impidieron llegar a Venezuela. Sin embargo, esto no la alejó de la devoción que mantiene desde niña, una conexión espiritual que define como una de las más importantes de su vida.

Sobre su decisión, expresó: “En esta oportunidad quise que fuera algo con todas mis niñas, como un encuentro poderoso y espiritual. Por eso decidí que para este año”, relató con emoción.

“Después de presentarme dos veces el año pasado en Venezuela e ir tres veces y no ir a Barquisimeto, dije que: 'volver, pero ahora con mi comunidad... Sería especial’”, expresó.

Finalmente, compartió una de sus frases más significativas durante esta jornada devocional: “Había que presentarle la familia Kosmi a la Divina Pastora”, un sueño que aseguró le llevó casi tres años poder materializar.