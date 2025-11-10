Annakarina desató la locura en Caracas: así fue su show en La Quinta Bar

Suscríbete a nuestros canales

En una noche cargada de sentimientos, la cantante y empresaria venezolana Annakarina Osmi, protagonizó un espectáculo único que dejó huella en el público presente que la acompaña desde sus inicios.

A las 9:55 p.m., justo en su entrada a La Quinta Bar, sonó un mensaje de voz de su mamá recordando el profundo amor que le tenía. La artista se quedó sin palabras, las lágrimas se asomaron y el aplauso de sus fans marcó el inicio de una velada especial.

Annakarina comenzó pisando fuerte en tarima

Inició su show con el tema “Ni contigo ni sin ti”, un arranque que de inmediato aumentó la euforia de sus fans. Poco después, interpretó canciones de su autoría como “Conmigo” y “Medellín”, mostrando su lado más íntimo y personal.

Posteriormente, cantó su pegajoso vallenato “Ya aprendí”, que grabó hace unos meses en Valledupar, generando una conexión especial con la audiencia.

Diversión, picante y regalos en tres actos

Durante el espectáculo los asistentes fueron parte activa del show. En el intermedio arrancaron tres dinámicas llenas de picardía y sus fans recibieron regalos provocativos que encendieron el ambiente, risas y complicidad fluyeron por igual.

Fue un respiro entre canciones y emociones que permitió al público soltarse y disfrutar sin reservas, mientras esperaban la segunda parte del show de la barquisimetana.

Mariachis, nostalgia y cierre a medianoche

Cuando ya la medianoche se había apoderado de la ciudad, el ambiente dio un salto de intensidad. La artista subió al escenario acompañada por un grupo de mariachis, con los que rindió homenaje a grandes exponentes como Ana Gabriel y entonó el clásico “Amor eterno” de Rocío Dúrcal.

Fue un momento profundamente conmovedor, atrapando tanto a la cantante como a los más de 100 espectadores que se dieron cita en el íntimo escenario de La Quinta Bar.

Un previo de alto perfil

El concierto tuvo lugar apenas una semana después de que la artista fuera una de las encargadas de abrir el show de Omar K11 en el Anfiteatro de El Hatillo, lo que marcó un ascenso claro en su carrera.

Ahora, en este íntimo escenario, ofreció lo mejor de sí para cerrar, al menos temporalmente, su paso por Venezuela antes de posiblemente cerrar el año con una presentación en República Dominicana, tal como lo anunció en un encuentro previo con los medios de comunicación.

La protagonista de esta historia no es solo una voz en auge. Originaria de Barquisimeto, Venezuela, es cantante, empresaria y además tatuadora. Un perfil que demuestra versatilidad y compromiso con su arte y con su marca personal.