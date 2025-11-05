Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano, Omar Sabino, mejor conocido como Omar K11, regresó con fuerza al país y lo hizo de la mejor manera: buena música y conciertos increíbles que lo han reunido con el público que lo apoya desde hace años.

El martes 4 de noviembre, Sabino se reunió con los medios de comunicación para hablar acerca de sus próximos pasos y todo lo que ha estado haciendo en su ausencia musical, tanto como contante como compositor.

Foto: pichu.fx

El incansable trabajo de Omar K11

“Venezuela se convirtió en un gimnasio emocional para mí y se entrena duro. Desde que llegué hace mes y medio no he tenido pausa”, así lo expresó Omar sobre su estadía en el país.

De igual forma, indicó que, su pasaje de regreso a los Estados Unidos lo tenía pautado para el día 29 de noviembre, pero, estar en su tierra lo llevó a decidir extender esa visita hasta el venidero 2026.

En entrevista exclusiva para Meridiano, el cantante de “Paracaídas” afirmó que, vienen nuevos proyectos, como los que ya está cocinando con Alejandro Sanz, Chayanne y su ex Dani Barranco. Asimismo, anunció que, el 23 de enero saldrá un disco con grandes temas de su autoría.

¡Mira el video y descubre todo lo que dijo el exitoso cantante!