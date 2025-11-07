Farándula

La cantante venezolana Annakarina está lista para su show en Caracas

Bárbara Chirino
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 01:32 pm

Para despedirse temporalmente de su país, la barquisimetana ofrecerá un concierto a lo grande en La Quinta Bar

Nuevamente, la cantante venezolana Annakarina Osmi, se encuentra en su país promocionando su música. Temas como "Conmigo", "Gané perdiendo" y "777", ya se encuentran en todas las plataformas digitales y enamorando a un público que este 7 de noviembre, podrá disfrutarlos en vivo.

Antes de partir nuevamente a Miami, donde reside, 'La Kosmi' tendrá un concierto íntimo en La Quinta Bar y promete que será una velada inolvidable para su público. 

En entrevista para Meridiano, también conversamos sobre su espectáculo en el concierto de Omar K11 el pasado 1 de noviembre y, todo lo que viene para su carrera en los próximos meses. 

¡Dale click al video y descubre todo lo que nos dijo!

 

Viernes 07 de Noviembre de 2025
