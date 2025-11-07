La cantante venezolana Annakarina está lista para su show en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente, la cantante venezolana Annakarina Osmi, se encuentra en su país promocionando su música. Temas como "Conmigo", "Gané perdiendo" y "777", ya se encuentran en todas las plataformas digitales y enamorando a un público que este 7 de noviembre, podrá disfrutarlos en vivo.

Antes de partir nuevamente a Miami, donde reside, 'La Kosmi' tendrá un concierto íntimo en La Quinta Bar y promete que será una velada inolvidable para su público.

En entrevista para Meridiano, también conversamos sobre su espectáculo en el concierto de Omar K11 el pasado 1 de noviembre y, todo lo que viene para su carrera en los próximos meses.

¡Dale click al video y descubre todo lo que nos dijo!