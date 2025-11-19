Así luce la franela oficial de la histórica Visita 168 de la Divina Pastora

Suscríbete a nuestros canales

La Arquidiócesis de Barquisimeto y el artista Oscar Olivares revelaron la imagen que acompañará la tradicional peregrinación de la Divina Pastora en su edición 168, y es que, la ilustración fue difundida por Instagram, donde rápidamente generó interacción entre los devotos.

Olivares, quien lleva más de una década creando obras dedicadas a la patrona larense, expresó que este trabajo representa un momento clave en su carrera. La ilustración, bautizada como «¡La Divina Pastora y Nuestros Santos!», integra nuevos elementos visuales y simbolismos que reflejan su evolución artística. Su intención fue lograr una composición más profunda y emotiva que conecte con los fieles.

El diseño sobresale por incorporar las figuras de los dos primeros santos reconocidos en la historia religiosa del país. Se incluyen:

Dr. José Gregorio Hernández, canonizado por su ejemplo de servicio y sanación.

Madre Carmen Rendiles, símbolo de humildad y entrega a la vida religiosa.

Esta inclusión busca resaltar el orgullo espiritual venezolano y fortalecer el mensaje de fe para los participantes de la procesión. La ilustración también reúne elementos característicos de la región de Lara, con el propósito de mantener la identidad local dentro de la pieza. Entre los detalles presentes pueden observarse:

Representaciones de sitios emblemáticos de Barquisimeto.

Iconografía asociada a El Tocuyo, ciudad estrechamente ligada a la historia de la advocación.

Colores y formas que evocan la tradición larense.

Estos componentes permiten que la franela funcione no solo como símbolo religioso, sino también como pieza cultural, y es que, más allá del valor espiritual y artístico, la producción de estas franelas tiene un objetivo solidario.

La Arquidiócesis informó que los fondos recaudados serán invertidos en atender diversas necesidades pastorales y en proyectos que benefician a las comunidades más vulnerables, de esta forma, cada compra representa una colaboración directa con las labores de la Iglesia.