Pensionados recibirán el Bono de Guerra Económica, este es el monto en bolívares a cobrar

Según los cronogramas de pagos anteriores, el Sistema Patria tiene previsto activar el pago del Bono de Guerra Económica este 21 de noviembre, beneficiando a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Este aporte especial se entrega mensualmente y se refleja directamente en el monedero digital de cada usuario registrado en la plataforma.

Monto actualizado del beneficio

Para este ciclo, los pensionados recibirán 11.700 bolívares, una cifra que se suma a los ingresos regulares y sirve como complemento ante el incremento del costo de vida en el país. Esta asignación se ha convertido en una ayuda clave para los adultos mayores que dependen exclusivamente de los pagos del Estado.

Pasos esenciales para realizar el retiro

El cobro del Ingreso de Guerra Económica se hace a través de la plataforma del Sistema Patria. Los pasos principales incluyen:

Iniciar sesión con las credenciales del usuario.

Ubicar la opción “Monedero” y seleccionar “Retiro de fondos”.

Elegir el monedero de origen, el importe a mover y la cuenta destino.

Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

Revisar la notificación enviada por el número 3532 o a través de la app veMonedero.

Una vez completada la operación, el sistema envía un mensaje que confirma el retiro. Los fondos pueden ser utilizados para pagos en establecimientos afiliados o transferidos a cuentas bancarias nacionales.

Pensión del IVSS también será abonada

A la par del bono especial, también se espera el pago habitual de la pensión del IVSS, actualmente fijada en 130 bolívares, el equivalente al salario mínimo nacional, y es que, tanto la pensión como el Ingreso de Guerra Económica representan un respaldo fundamental para los abuelos del país.