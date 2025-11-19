Sepa cuáles bonos se depositan hoy 19 de noviembre en el Monedero de la Plataforma Patria

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios del Sistema Patria continúan pendientes de las notificaciones que llegan vía SMS y por la app veMonedero. En esta fecha, muchos buscan saber qué bonos están siendo depositados, especialmente porque noviembre concentra varios pagos importantes, incluidos los beneficios sociales y las bonificaciones de cierre de año.

Bonos sociales activos en el Sistema Patria

Uno de los pagos que mantiene su proceso activo es el Movimiento Social Somos Venezuela, que este mes asciende a 1.248,80 bolívares. El monto refleja un incremento comparado con el otorgado en octubre, sin embargo, el bono Chamba Juvenil, que usualmente se acredita junto a este beneficio, sigue sin confirmarse por parte de la plataforma.

También se encuentran en distribución el Ingreso contra la Guerra Económica y la Bonificación de Fin de Año, ambos considerados esenciales para la economía de miles de hogares venezolanos. Los montos vigentes son de 26.208 bolívares para el primero y 3.276 bolívares para el segundo, pagados de manera progresiva durante la semana.

Cronograma hasta el 22 de noviembre

Según los patrones de pago de meses anteriores, diversas asignaciones especiales serán liberadas esta semana de noviembre. Estas fechas orientan a los usuarios sobre cuándo podrían aparecer nuevas acreditaciones en su monedero, lo que genera expectativa especialmente en quienes dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos.

Lista de pagos esperados:

Uno de los pagos más esperados corresponde a los pensionados del IVSS y los beneficiarios de Amor Mayor, quienes recibirán el Ingreso contra la Guerra Económica equivalente a 50 dólares indexados, es decir, cerca de 11.700 bolívares, y se prevé que sea liberado alrededor del 21 de noviembre.

Recomendaciones para los usuarios del Sistema Patria

Las autoridades recomiendan mantener actualizados los datos en la plataforma, verificar frecuentemente el Monedero y revisar las notificaciones del número corto 3532, ya que estos pasos ayudan a evitar retrasos y permiten recibir a tiempo las acreditaciones correspondientes.