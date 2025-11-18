Sistema Patria activa pagos del 18 al 22 de noviembre, conoce los bonos y cómo cobrarlos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tercera semana de noviembre, el Sistema Patria mantiene habilitado un conjunto de pagos destinados a reforzar la protección social de los hogares venezolanos. A través de veMonedero, miles de usuarios reciben subsidios diseñados para compensar gastos esenciales como movilidad, alimentación y servicios básicos.

Entre los beneficios liberados destacan dos aportes dirigidos a sectores organizados del país. La Gran Misión Chamba Juvenil y el Movimiento Social Somos Venezuela reciben un pago de 1.232 bolívares cada uno.

Ingreso contra la Guerra Económica

El subsidio más significativo continúa siendo el Bono Contra la Guerra Económica, que llega con montos diferenciados según el grupo beneficiado.

Reciben este pago:

Jubilados de la administración pública sin cestaticket: 112 dólares indexados (26.208 bolívares).

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: 50 dólares indexados (11.700 bolívares), programados para el 21 de noviembre.

Pasos para cobrar los bonos del Sistema Patria

El proceso para retirar los fondos es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Los usuarios deben:

Ingresar a www.patria.gob.ve y entrar a su cuenta. Aceptar el bono en la sección Protección Social. Acceder al Monedero, seleccionar “Retiro de fondos” y elegir el banco registrado. Confirmar la operación para completar la transferencia.

Foto: Sistema Patria

Recomendaciones para evitar fallas en la asignación

El Sistema Patria recuerda a los usuarios que ciertos errores pueden impedir la llegada de los bonos. Entre las sugerencias más frecuentes están:

Mantener un único número telefónico activo en la cuenta.

Actualizar datos de contacto y situación laboral.

Responder encuestas relacionadas con servicios públicos y alimentación.

No transferir el cupo de gasolina subsidiada.

Cambiar periódicamente la contraseña y escanear el Carnet de la Patria.

Para resolver dudas o verificar información, la plataforma ofrece varias líneas específicas: