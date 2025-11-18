Servicios

Inameh alerta: Estas zonas del país recibirán lluvias intensas hasta el 23 de noviembre

Mantenerse informado y tomar precauciones según las recomendaciones oficiales del Inameh es clave para garantizar la seguridad de los ciudadanos

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 04:33 pm
Inameh
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para Venezuela correspondiente a esta semana, la cual dura hasta el 23 de noviembre. El organismo indicó a través de sus redes sociales las zonas donde se esperan lluvias y acumulados pluviométricos, con el objetivo de que la población pueda organizar sus actividades y tomar precauciones ante posibles impactos del clima.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias esta semana

Según el pronóstico, las lluvias más significativas se concentrarán en:

  • Sur del país

  • Región de Los Andes

  • Estado Zulia

Estas áreas podrían registrar acumulados de leves a moderados, mientras que la Región Insular y las costas de la Fachada Atlántica recibirán precipitaciones más ligeras, con menor impacto en la rutina diaria de los habitantes.

Foto: Inameh

Así mismo, el Inameh alertó que algunas regiones podrían experimentar lluvias con acumulados superiores a 150 mm, especialmente:

  • Lago de Maracaibo

  • Sur del estado Bolívar

Estos episodios de lluvias intensas se podrían presentar principalmente durante la tarde, noche y madrugada. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines del organismo para prevenir inconvenientes y riesgos asociados a posibles inundaciones.

Sin embargo, se estima que a partir de mañana miércoles 19, el pronóstico señala que la Región Centro Norte Costera y gran parte de la franja central del país registrarán lluvias menores a 80 mm. Esto se debe al aporte de aire seco proveniente del Mar Caribe, que limita el desarrollo de precipitaciones en estas zonas y genera condiciones más estables y cielos parcialmente despejados.

El pronóstico del Inameh resalta que las lluvias se concentrarán principalmente en el Sur, Los Andes y Zulia, mientras que otras regiones del país tendrán precipitaciones más leves.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Martes 18 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios