Inameh alerta: Estas zonas del país recibirán lluvias intensas hasta el 23 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para Venezuela correspondiente a esta semana, la cual dura hasta el 23 de noviembre. El organismo indicó a través de sus redes sociales las zonas donde se esperan lluvias y acumulados pluviométricos, con el objetivo de que la población pueda organizar sus actividades y tomar precauciones ante posibles impactos del clima.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias esta semana

Según el pronóstico, las lluvias más significativas se concentrarán en:

Sur del país

Región de Los Andes

Estado Zulia

Estas áreas podrían registrar acumulados de leves a moderados, mientras que la Región Insular y las costas de la Fachada Atlántica recibirán precipitaciones más ligeras, con menor impacto en la rutina diaria de los habitantes.

Foto: Inameh

Así mismo, el Inameh alertó que algunas regiones podrían experimentar lluvias con acumulados superiores a 150 mm, especialmente:

Lago de Maracaibo

Sur del estado Bolívar

Estos episodios de lluvias intensas se podrían presentar principalmente durante la tarde, noche y madrugada. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines del organismo para prevenir inconvenientes y riesgos asociados a posibles inundaciones.

Sin embargo, se estima que a partir de mañana miércoles 19, el pronóstico señala que la Región Centro Norte Costera y gran parte de la franja central del país registrarán lluvias menores a 80 mm. Esto se debe al aporte de aire seco proveniente del Mar Caribe, que limita el desarrollo de precipitaciones en estas zonas y genera condiciones más estables y cielos parcialmente despejados.

El pronóstico del Inameh resalta que las lluvias se concentrarán principalmente en el Sur, Los Andes y Zulia, mientras que otras regiones del país tendrán precipitaciones más leves.