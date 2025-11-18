Inameh alerta: Estas zonas del país recibirán lluvias intensas hasta el 23 de noviembre

NOTAS RELACIONADAS
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico del clima para Venezuela correspondiente a esta semana, la cual dura hasta el 23 de noviembre. El organismo indicó a través de sus redes sociales las zonas donde se esperan lluvias y acumulados pluviométricos, con el objetivo de que la población pueda organizar sus actividades y tomar precauciones ante posibles impactos del clima.
Regiones con mayor probabilidad de lluvias esta semana
Según el pronóstico, las lluvias más significativas se concentrarán en:
-
Sur del país
-
Región de Los Andes
-
Estado Zulia
Estas áreas podrían registrar acumulados de leves a moderados, mientras que la Región Insular y las costas de la Fachada Atlántica recibirán precipitaciones más ligeras, con menor impacto en la rutina diaria de los habitantes.
Así mismo, el Inameh alertó que algunas regiones podrían experimentar lluvias con acumulados superiores a 150 mm, especialmente:
-
Lago de Maracaibo
-
Sur del estado Bolívar
Estos episodios de lluvias intensas se podrían presentar principalmente durante la tarde, noche y madrugada. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines del organismo para prevenir inconvenientes y riesgos asociados a posibles inundaciones.
Sin embargo, se estima que a partir de mañana miércoles 19, el pronóstico señala que la Región Centro Norte Costera y gran parte de la franja central del país registrarán lluvias menores a 80 mm. Esto se debe al aporte de aire seco proveniente del Mar Caribe, que limita el desarrollo de precipitaciones en estas zonas y genera condiciones más estables y cielos parcialmente despejados.
El pronóstico del Inameh resalta que las lluvias se concentrarán principalmente en el Sur, Los Andes y Zulia, mientras que otras regiones del país tendrán precipitaciones más leves.