¡EEUU da paso al pasaporte digital! Así podrás llevar tu documento oficial en el celular

La reciente función Digital ID presentada por Apple marca un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos estadounidenses podrán manejar sus documentos, esta herramienta permitirá incluir la información del pasaporte en dispositivos como el iPhone o el Apple Watch, facilitando la identificación en procesos aeroportuarios dentro del país. El lanzamiento ha sido recibido como uno de los pasos más importantes hacia la digitalización de la identidad.

Cómo opera la Identidad Digital

Digital ID se integra directamente desde la aplicación Apple Wallet, donde los usuarios pueden crear su identificación utilizando los datos del pasaporte físico. El sistema guía al usuario para confirmar su identidad y evitar fraudes, según Apple, este mecanismo ofrece una alternativa más rápida y confiable para presentar documentos durante viajes y procedimientos de seguridad autorizados.

En esta primera fase, la herramienta solo se aceptará en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos dentro de los puntos de control de la TSA. Es importante destacar que Digital ID no reemplaza el pasaporte físico ni permite viajar internacionalmente, la compañía adelantó que el sistema podría expandirse a otros usos, pero por ahora su función se centra exclusivamente en verificaciones nacionales.

Pasos para activar la identificación

Entre los requisitos para añadir esta identificación a un dispositivo Apple se encuentran:

Abrir la app Wallet y seleccionar la opción de añadir documento.

Escanear la página del pasaporte con fotografía.

Leer el chip de seguridad integrado.

Realizar una verificación facial mediante selfie.

Una vez concluido este proceso, la ID digital queda lista para usarse en puntos autorizados.

Apple informó que toda la información recopilada queda cifrada y almacenada únicamente en el dispositivo del usuario. Ni la empresa ni terceros tienen acceso a los datos o a los momentos en los que la identificación es utilizada, además, cada acción debe ser autorizada manualmente, lo que agrega una capa adicional de protección.