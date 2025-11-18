¿Te lo perdiste? Mira la transmisión del primer Amanecer de Feria en el Día de la Chinita

Suscríbete a nuestros canales

El Primer Amanecer de Feria volvió a convertirse en uno de los eventos más concurridos de las festividades de la Chinita. Desde tempranas horas de ayer lunes 17 de noviembre, miles de personas se movilizaron hacia los distintos puntos preparados por las autoridades regionales.

La actividad arrancó alrededor de las 7:30 de la noche, cuando los marabinos comenzaron a llegar a las tarimas distribuidas en varios sectores de la ciudad, incluso quienes no contaban con vehículo decidieron caminar largas distancias con tal de ser parte del encuentro musical. El ambiente festivo se consolidó rápidamente, mostrando la arraigada tradición que acompaña al Día de la Chinita.

Los accesos desde zonas populares como Veritas, Belloso y Santa Lucía se transformaron en corredores de peregrinación hacia el evento principal. En estos puntos se observaron grupos numerosos avanzando con entusiasmo, mientras que otros llegaban desde la avenida Delicias, el destino final era la intersección de 5 de Julio con Bella Vista, lugar donde se desarrollaría el espectáculo central.

Transmisión digital del Gran Amanecer de Feria para quienes no asistieron

Para aquellos que no pudieron acercarse al evento, diversas plataformas digitales transmitieron en vivo parte del espectáculo. Esta alternativa permitió que miles de devotos dentro y fuera del país se conectaran emocionalmente con la celebración, es por ello que gracias a estas transmisiones, el evento alcanzó una mayor difusión y acercó la tradición marabina a la diáspora.

A lo largo de los días siguientes, la programación de la Feria dela Chinita continuará para recibir a más visitantes.