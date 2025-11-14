Feria de la Chinita: Artistas internacionales que estarán en Maracaibo en el Amanecer de Feria

Suscríbete a nuestros canales

La Feria de la Chinita 2025 prepara a Maracaibo para recibir a miles de asistentes con un programa musical que destaca por su amplitud y variedad. La organización confirmó que los eventos principales arrancarán entre las 7:00 y 8:00 pm, marcando el inicio de dos jornadas de celebración que buscan superar el éxito de años anteriores.

Primer amanecer de feria, 16 de noviembre en Maracaibo

El domingo 16 de noviembre estará dedicado a una noche cargada de música tropical, géneros tradicionales y fusiones caribeñas. La programación incluye figuras ampliamente conocidas en la región. Entre los artistas que subirán al escenario destacan:

Jossie Esteban

Los hijos de Rubby Pérez

Jean Carlos Centeno

Segundo amanecer

El lunes 17 de noviembre llegará el turno de un segundo despliegue musical con artistas de mayor renombre internacional. La organización adelantó la presencia de grandes exponentes del vallenato, merengue, salsa y música zuliana. Entre ellos:

Elder Dayán Díaz

Felipe Peláez

Miriam Cruz

Sergio Vargas

Omar Acedo

Cardenales del Éxito

Alitasía

Omar Enrique

Foto: Amanecer de Feria

Además de los conciertos principales, la ciudad ofrecerá una agenda de entretenimiento en dos de sus parques más concurridos: Ana María Campos y Vereda del Lago. Ambos espacios contarán con:

Tarimas alternas

Juegos y actividades infantiles

Presentaciones culturales

Zonas seguras para compartir en familia

Con un programa fortalecido, presencia de artistas internacionales y una amplia oferta recreativa, la Feria de la Chinita 2025 se perfila como una de las más concurridas de los últimos años. Las autoridades destacan su compromiso con la seguridad y la organización, mientras la comunidad zuliana se prepara para vivir dos amaneceres llenos de música, devoción y tradición.