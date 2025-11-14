Estados Unidos: Revelan las tiendas con los mejores descuentos para el Black Friday 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday se acerca en Estados Unidos, y los compradores ya se preparan para aprovechar las mejores ofertas del año. Según un análisis de WalletHub, esta temporada podría ofrecer descuentos de hasta el 88% en productos seleccionados.

La plataforma evaluó cientos de minoristas y destacó cuáles ofrecen los ahorros más reales y significativos, ayudando a los consumidores a planificar sus compras y evitar gastar de más.

El Black Friday es un evento anual que marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. Millones de personas aprovechan esta jornada para adquirir regalos y productos con importantes rebajas.

WalletHub subraya que, debido a la gran cantidad de promociones disponibles, es fundamental conocer qué tiendas realmente ofrecen descuentos significativos para obtener un ahorro efectivo y seguro.

Top 3 tiendas con los mejores descuentos

Según WalletHub, las tiendas que lideran la lista en 2025 son:

JCPenney: con un descuento promedio del 76,2%, destacando en ropa, joyería y electrodomésticos.

Belk: ofrece rebajas promedio del 72,7%, con promociones en productos electrónicos, ropa y accesorios.

Macy’s: descuentos promedio del 57,1%, aunque ciertos artículos llegan hasta un 85% de rebaja, especialmente en joyería.

Cabe mencionar que, estas tiendas se posicionan como los lugares ideales para los compradores que buscan ofertas verdaderamente competitivas.

Foto: Black Friday

WalletHub identifica las categorías donde los consumidores pueden maximizar su ahorro durante el Black Friday:

Joyería y relojes: hasta 70% de descuento promedio.

Ropa y calzado: entre 50% y 65% de rebaja.

Electrodomésticos y artículos para el hogar: hasta 58% de descuento.

Tecnología y electrónicos: televisores, laptops y cámaras con descuentos que superan el 60%.

Dónde encontrar las ofertas

Además de JCPenney, Belk y Macy’s, WalletHub resalta otras tiendas con descuentos importantes, como:

Best Buy, Target y Walmart para electrónica y electrodomésticos.

Dell y Lenovo en tecnología y laptops.

Costco y Home Depot en productos del hogar y herramientas.

Kohl’s con ropa, accesorios y gadgets a precios reducidos.

Las compras online también jugarán un papel clave, con enlaces y plataformas digitales oficiales ofreciendo promociones anticipadas.