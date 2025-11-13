Beca Universitaria y Enseñanza Media: Requisitos clave que debes cumplir para cobrarlo

Suscríbete a nuestros canales

Durante este mes de noviembre, el Sistema Patria habilitó nuevos pagos destinados a los programas Beca Universitaria y Enseñanza Media, beneficios creados para apoyar a jóvenes en formación. Estas ayudas continúan vigentes, y mantiene la entrega mensual de subsidios a quienes cumplen con la verificación requerida dentro de la plataforma.

Requisitos que deben completar los estudiantes

Para recibir estos beneficios, los usuarios deben asegurarse de mantener actualizada su condición académica dentro del Sistema Patria. Este proceso determina si el estudiante califica para el pago mensual y debe realizarse antes de que los montos sean acreditados.

Entre los pasos indispensables se encuentran:

Ingresar a la cuenta personal en la Plataforma Patria.

Revisar y completar la información en la sección “Laboral”.

Declarar si el beneficiario cursa estudios universitarios o pertenece a la educación media.

Guía para acreditar cada tipo de beca

El proceso varía de acuerdo con el nivel académico. Los estudiantes universitarios deben certificar su condición dentro de la plataforma, mientras que los alumnos de educación media deben confirmar su estatus como bachilleres. Tras completar esta actualización, el sistema los incluye automáticamente en la base de beneficiarios activos.

Montos aprobados para noviembre

En cuanto a los pagos recientes, el Sistema Patria acreditó montos actualizados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Para este ciclo, los estudiantes universitarios recibieron 1.248,80 bolívares, mientras que los bachilleres percibieron 832,50 bolívares.

Pagos adicionales para docentes y personal educativo

Además de los estudiantes, el Ministerio de Educación continuó acreditando bonificaciones para docentes y trabajadores administrativos, entre los pagos registrados destacan quincenas, aguinaldos y el Bono de Guerra Económica. Durante octubre se efectuó una serie de depósitos que incluyeron Cestaticket, evaluaciones y otros conceptos asociados a la normativa vigente.

Requisito académico para el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Finalmente, el Bono de Corresponsabilidad y Formación exige que los docentes completen el Plan de Formación Docente otorgado por la UNEM. Esta capacitación virtual permite a los trabajadores acceder a una compensación mensual significativa, siempre y cuando cumplan con el registro y las actividades pautadas. El curso es obligatorio para mantener activo este beneficio social.