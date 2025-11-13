Sistema Patria: Estos son los bonos que estarán activos hasta mañana, cóbralos así

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa siendo la principal plataforma para la entrega de bonos sociales en Venezuela, brindando apoyo económico a los sectores más vulnerables del país. Durante este mes de noviembre, varias asignaciones han sido activadas para diferentes grupos de beneficiarios, y estarán vigentes hasta mañana.

Estas ayudas buscan garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad tengan acceso a recursos para cubrir necesidades básicas. Los principales bonos activos son:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Iniciado el 7 de noviembre, destinado a trabajadores públicos de nómina especial.

Bono Único Familiar : Desde el 4 de noviembre, dirigido a beneficiarios de Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Amor Mayor : Para personas de la tercera edad que no perciben pensión del IVSS.

Ingreso Contra la Guerra Económica : Dirigido a funcionarios públicos, jubilados, pensionados del IVSS y beneficiarios del programa Amor Mayor.

Beca Universitaria: Comenzó el 10 de noviembre, con un monto de 1.248,80 bolívares (aprox. 5,40 dólares según el BCV).

Foto: Sistema Patria

Cómo recibir los bonos de la Patria

Los beneficiarios reciben notificaciones desde los números 3532 o 67373, informando sobre la asignación y el monto disponible. Para disponer de los fondos, deben ingresar a la aplicación veMonedero, aceptar la transferencia y, si lo desean, realizar una transferencia a su cuenta bancaria registrada, dicho procedimiento asegura que los pagos sean seguros y accesibles.

Se recomienda a los beneficiarios revisar frecuentemente los mensajes y su Monedero Patria, ya que los cronogramas pueden ajustarse. Mantener los datos personales actualizados en la plataforma es clave para garantizar que los fondos se acrediten correctamente y sin retrasos.