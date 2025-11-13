Sistema Patria: Lo que se sabe sobre el pago del Bono de Guerra Económica de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria se mantiene como la principal herramienta digital para la entrega de bonos sociales en Venezuela, permitiendo que los subsidios lleguen de manera directa y segura a los beneficiarios. Los depósitos se realizan en los monederos electrónicos veMonedero, y los usuarios reciben notificaciones por mensaje de texto cuando un nuevo bono es activado, facilitando el seguimiento y la gestión de los fondos.

Cronograma estimado del Bono de Guerra Económica de noviembre

Aunque el Gobierno no ha confirmado una fecha oficial, se estima que el Bono de Guerra Económica de noviembre 2025 siga un patrón similar al del mes anterior.

Según información extraoficial, los trabajadores activos y jubilados con Cestaticket recibirían su pago el viernes 14 de noviembre, los jubilados sin Cestaticket el lunes 17, y los pensionados el viernes 21. Esto permite a los beneficiarios planificar el uso de los recursos con anticipación.

Montos por grupo beneficiario

Los valores del bono varían según el grupo receptor:

Trabajadores públicos: 120 dólares indexados

Jubilados: 112 dólares indexados

Pensionados: 50 dólares indexados

Cómo consultar y retirar los fondos

Para acceder al dinero, los beneficiarios deben ingresar al veMonedero desde la plataforma Patria, aceptar el bono y, si desean, transferirlo a su cuenta bancaria registrada. El proceso es seguro y permite un manejo transparente de los recursos, facilitando que los usuarios puedan disponer de su dinero sin contratiempos.

Registro en el Sistema Patria

Para quienes aún no cuentan con acceso a la plataforma, el registro se realiza en www.patria.org.ve. Es necesario ingresar datos personales como cédula, teléfono, fecha de nacimiento, nombre, apellido y correo electrónico, además de validar el número telefónico mediante un código enviado por mensaje. Al completar este procedimiento, el usuario puede acceder a los bonos y otros beneficios sociales de manera rápida y segura.