Estados Unidos: Conoce cómo verificar el estatus de tu solicitud de visa americana paso a paso

Si estás esperando la aprobación o entrega de tu visa americana B1/B2, es completamente normal sentir ansiedad durante el proceso. Tras la entrevista, muchos creen que solo resta recibir el documento, pero en realidad hay varios pasos intermedios que deben completarse, por eso, es fundamental conocer cómo consultar el estatus de solicitud de visa americana, especialmente para evitar confusiones y saber en qué punto exacto se encuentra tu trámite.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece un sistema en línea que permite revisar el avance de las solicitudes de visa. Este servicio está disponible en la página oficial y su uso es sencillo, para consultarlo, debes hacer lo siguiente:

Ingresar al verificador de visas en el portal del Departamento de Estado. Elegir la opción “Non Immigrant Visa (NIV)”. Seleccionar el país donde realizaste tu trámite. Escribir tu número de caso, número de pasaporte y las primeras letras de tu apellido. Completar el código de seguridad y presionar “Submit”.

De esta manera, el sistema indicará si tu solicitud está en proceso, aprobada o ya enviada a la empresa de mensajería.

El tiempo estimado para recibir una visa de turista B1/B2 suele oscilar entre dos y tres semanas después de la entrevista consular. Sin embargo, este plazo puede variar según la demanda o por retrasos en la logística de entrega.

Po otra parte, el propio Departamento de Estado aclara que no puede garantizar un tiempo exacto, ya que cada caso se procesa de forma individual. Por ello, se recomienda revisar el estatus con frecuencia y no realizar viajes ni reservas hasta tener el pasaporte con la visa en mano.

Cómo rastrear la entrega de la visa

Una vez aprobada, existen dos métodos principales para seguir la entrega del documento:

Portal de citas de visa Entra a ais.usvisa-info.com.

Si aparece un ícono de camión, significa que tu visa ya fue despachada.

También podrás ver la dirección de la sucursal DHL donde deberás retirarla. Los estados más comunes que muestra el sistema son: En ruta: el envío ya está en manos de DHL.

Entrega: se encuentra en proceso de transporte.

Listo para recogerse: puedes acudir a buscar tu pasaporte con visa. Sitio web de DHL Ingresa el número de guía y verifica el recorrido del paquete en tiempo real.

Cuando la visa esté lista para ser retirada, el solicitante deberá presentar una identificación oficial válida. Si no se recoge dentro de los 30 días posteriores a la notificación, los documentos serán devueltos al Centro de Atención a Solicitantes (CAS) correspondiente.

Foto: Cómo verificar el estatus de tu solicitud de visa americana

En algunos casos, se permite que un tercero retire la visa, pero deberá contar con una autorización firmada y copia del documento de identidad del titular.

Anteriormente, el pago de $185 dólares cubría todo el proceso, incluido el envío. Ahora, el servicio de entrega tiene un costo adicional:

$400 pesos si deseas recibir la visa en tu domicilio.

$320 pesos si prefieres recogerla directamente en una sucursal DHL.

El pago puede hacerse en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia SPEI. Si no se paga este servicio, la visa será enviada sin costo al CAS donde tomaste tus datos biométricos.