Crisis en el programa SNAP: ¿Qué pasará con los beneficios en noviembre de 2025?

El reciente cierre temporal del Gobierno de Estados Unidos ha puesto en riesgo uno de los programas sociales más vitales del país: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Millones de familias dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas, pero la falta de una nueva partida presupuestaria podría llevar a un agotamiento de los fondos antes de fin de año.

Durante noviembre, al menos 25 estados experimentaron interrupciones en la entrega de los cupones de alimentos SNAP, lo que ha generado preocupación a nivel nacional. Ante esta situación, jueces federales en Massachusetts y Rhode Island intervinieron, ordenando al Gobierno federal liberar recursos extraordinarios para prevenir una crisis alimentaria masiva. Aunque esta medida fue celebrada, se considera un alivio temporal.

Confirmación de fondos parciales por parte de Trump

El presidente Donald Trump ha confirmado que el programa contará con fondos parciales durante noviembre, mientras su equipo económico trabaja en soluciones para mantener los pagos si el cierre del Gobierno se extiende. “Hay un proceso que debe seguirse. Tenemos que determinar cuál es ese proceso”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una reciente entrevista.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha señalado que la continuidad de SNAP está directamente relacionada con el presupuesto federal. Cada mes, el programa distribuye más de 8,000 millones de dólares a hogares de bajos ingresos, beneficiando a uno de cada ocho estadounidenses. Sin embargo, el fondo de emergencia habilitado por el Gobierno solo asciende a 4,650 millones de dólares, lo que cubre aproximadamente la mitad de los beneficios habituales.

Crece la preocupación por un futuro incierto

A medida que se prolonga el cierre gubernamental, el temor a una suspensión total de los beneficios aumenta. Diciembre es un mes crítico para las familias de bajos ingresos, y la incertidumbre sobre cuándo se acreditarán los saldos de SNAP genera preocupación y descontento. La procuradora general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha criticado al Gobierno por no hacer lo suficiente para financiar el programa. “La administración Trump tiene los medios para financiar este programa en su totalidad, y su decisión de no hacerlo dejará a millones de estadounidenses con hambre”, advirtió en un comunicado.

Refuerzos para otros programas nutricionales

Además del SNAP, el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) también recibió un refuerzo de 450 millones de dólares en fondos de emergencia. Este programa es esencial para asegurar una alimentación saludable para madres y niños en situación vulnerable. Según un funcionario de la administración, el objetivo es “mantener la estabilidad nutricional” mientras se negocia el presupuesto federal.