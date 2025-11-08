EEUU: Gobierno de Trump anuncia nuevo plan para financiar el programa SNAP de alimentos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Donald Trump ha confirmado que asumirá por completo los gastos del programa de cupones SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), una medida que asegura la continuidad del apoyo alimentario a millones de personas en Estados Unidos. Esta decisión, anunciada por el Departamento de Agricultura y difundida por Telemundo, pone fin a la incertidumbre sobre el futuro del programa, que beneficia a más de 42 millones de estadounidenses en todo el país.

Durante semanas, existieron dudas sobre la capacidad del Gobierno federal para mantener la cobertura total del SNAP. Sin embargo, el subsecretario de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor, Patrick Penn, aseguró que los fondos ya fueron liberados y estarán disponibles de inmediato para todos los estados. Esta acción representa una señal de estabilidad y compromiso con los sectores más vulnerables, que dependen del programa para cubrir su alimentación diaria.

¿Qué es el programa de cupones SNAP?

El programa de cupones SNAP es una iniciativa federal que busca reducir la inseguridad alimentaria entre familias de bajos ingresos, ya que, a través de una tarjeta electrónica, los beneficiarios pueden adquirir productos esenciales en supermercados y tiendas autorizadas.

Además de su impacto social, el SNAP contribuye al fortalecimiento de la economía en diferentes regiones. En estados como Illinois, donde cerca de 1,9 millones de personas reciben este beneficio, el programa fomenta el consumo en supermercados y pequeños comercios.

Los recursos invertidos por el gobierno no solo garantizan alimentos para millones de ciudadanos, sino que también dinamizan la actividad comercial y generan empleos en el sector alimentario.

Esta medida asegura que los recursos lleguen sin interrupciones a quienes más los necesitan, fortaleciendo una política pública que ha sido esencial para combatir el hambre en Estados Unidos.