Estados Unidos vetará por 10 años el ingreso a extranjeros que posean este documento oficial

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas que afectan a los turistas y extranjeros que ingresan al país con visa americana, y es que, según las autoridades, quienes permanezcan más tiempo del permitido podrían enfrentar la cancelación inmediata de su visa y la prohibición de ingresar nuevamente durante un periodo de hasta 10 años.

La decisión busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas migratorias y proteger la legalidad del documento, de acuerdo a las autoridades. Una de las causas más comunes de cancelación de la visa americana es exceder el tiempo autorizado por las autoridades migratorias.

Por ende, los visitantes deben cumplir estrictamente con los períodos permitidos, ya que no hacerlo puede anular la visa actual y afectar la posibilidad de obtener una nueva en el futuro. Mantenerse dentro del tiempo autorizado protege la validez del documento y evita sanciones prolongadas.

La Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que todas las visas de quienes se encuentren fuera de estatus quedan anuladas automáticamente. Las autoridades explican que “cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no será válida para futuras entradas a los Estados Unidos”. Este marco legal define con claridad las consecuencias de permanecer fuera de estatus y establece los plazos de inelegibilidad correspondientes.

El tiempo de prohibición varía según la duración de la permanencia ilegal:

180 días o más, pero menos de un año: inelegibilidad por 3 años.

Un año o más: inelegibilidad por 10 años.

Cuando se niega la visa, el solicitante recibe una notificación indicando la sección de la ley que aplica a su caso, además, se informa si es posible solicitar una exención de inelegibilidad. Esta opción permite que ciertos extranjeros puedan volver a tramitar su visa bajo condiciones específicas, aunque la aprobación depende de una evaluación rigurosa por parte de los funcionarios consulares.

Recomendaciones para mantener la visa válida

Para evitar la cancelación de la visa americana y la prohibición de ingreso, los expertos recomiendan: