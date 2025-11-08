¡Canadá impulsa su visa para emprendedores! Conoce los requisitos y pasos para solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

Migrar a Canadá como emprendedor se ha transformado en una de las opciones más buscadas por quienes desean desarrollar negocios innovadores fuera de su país. A través del programa Start-up Visa, el gobierno canadiense busca atraer talento internacional con ideas que impulsen la economía, generen empleos y posicionen al país como un centro de innovación global.

¿Qué propone el programa Start-up Visa?

Este programa está enfocado en ofrecer residencia permanente a emprendedores extranjeros que deseen crear empresas en Canadá, con excepción de la provincia de Quebec.

Su enfoque es seleccionar proyectos con alto potencial competitivo, capaces de establecerse en el mercado global y generar oportunidades laborales para los ciudadanos canadienses. Es una alternativa ideal para quienes cuentan con una idea de negocio sólida y buscan un entorno estable para desarrollarla.

Requisitos indispensables para aplicar

Para participar en el Start-up Visa Program, los solicitantes deben cumplir con varios criterios:

Tener una empresa elegible: la compañía debe estar registrada en Canadá y cada solicitante tener al menos el 10% de los derechos de voto.

Contar con el respaldo de una organización designada, como una incubadora, un fondo de inversión o un grupo de inversionistas ángeles.

Acreditar conocimiento del idioma, con un nivel mínimo CLB 5 en inglés o francés.

Demostrar fondos suficientes para establecerse en el país sin depender del negocio.

Proceso paso a paso de la solicitud

El trámite comienza con el desarrollo de una idea de negocio innovadora y adaptada al mercado canadiense. Luego, el emprendedor debe contactar una organización designada para presentar su propuesta, si obtiene una carta de apoyo, puede preparar su solicitud de residencia permanente, anexando los documentos de idioma y fondos. Posteriormente, se envía la solicitud al IRCC, y mientras se espera la respuesta, es posible solicitar un permiso de trabajo temporal.