Cashea: Cadena de tiendas de celulares firma alianza y refuerza presencia en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación de pagos a crédito Cashea anunció recientemente la incorporación de una importante cadena de tiendas tecnológicas a su plataforma. A través de un reto en redes sociales, los usuarios pudieron adivinar que se trataba de tiendas Canguro, confirmando así la expansión de Cashea y su mayor cobertura a nivel nacional, y es que, esta alianza permitirá a los clientes realizar compras a crédito con cuotas sin intereses en todos los locales afiliados.

Cómo integrarse a Cashea como comercio

Los negocios interesados en integrarse a Cashea deben realizar un pago inicial de $200 más IVA, que incluye la activación del perfil, un código QR personalizado, material publicitario como stickers y exhibidores, y acceso a la futura plataforma Puente Cashea. Esta inversión permite que los comercios se incorporen de manera efectiva al ecosistema digital y empiecen a ofrecer financiamiento a sus clientes.

Las transacciones con Cuotas Cashea tienen una tarifa general del 4%, mientras que supermercados y farmacias disfrutan de un 3% y restaurantes aplican un 5%. Para ventas en línea a través de la modalidad Cashea Online, la comisión asciende al 6%.

Cashea establece que, si un comercio no registra ventas a crédito o si estas no superan los $100 mensuales, se cobrará este monto como cargo mínimo. Esto garantiza la continuidad de la afiliación y mantiene la operatividad del comercio dentro de la plataforma, promoviendo un flujo constante de transacciones entre clientes y comercios afiliados.

Foto: Cashea

Documentación necesaria

Para formalizar la vinculación, los comercios deben presentar: