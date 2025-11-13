Sector educativo recibe novedades sobre el próximo pago del bono de fin de año

Suscríbete a nuestros canales

El sector universitario del país recibió una actualización oficial sobre el proceso correspondiente al Bono de Fin de Año. Según un comunicado reciente de la Universidad del Zulia (LUZ), ya se concretaron los pasos administrativos relacionados con la tercera fracción del beneficio, un aporte destinado a reforzar el ingreso de docentes, empleados y personal jubilado durante el cierre del año.

La Dirección de Recursos Humanos de LUZ precisó que se cumplió con la carga del tramo final del bono, equivalente al 25% que faltaba por procesar. Esta acción se desarrolló tras recibir instrucciones de la OPSU, lo que permitió remitir la información al Sistema Patria, donde ahora se espera la fase de ejecución y acreditación en cuentas nómina.

A pesar de que se efectuó el proceso técnico de registro, aún no existe confirmación oficial sobre la fecha en la que se realizará el depósito. Las autoridades universitarias señalaron que la acreditación dependerá del Sistema Patria, lo cual mantiene en expectativa a quienes forman parte del sector educativo y dependen de este complemento económico.

¿Y el “Ingreso de Fin de Año” de la administración pública?

Además del personal universitario, los trabajadores de la administración pública también esperan la entrega del llamado “Ingreso de Fin de Año”. Hasta ahora no se ha detallado cuándo será asignado, aunque se estima que podría ser anunciado en los próximos días, este beneficio fue otorgado en octubre por un monto de 3.980 bolívares.

Segundo mes de aguinaldos ya fue pagado

El 3 de noviembre se activó el pago del segundo mes de aguinaldos para varios sectores clave del país. Entre los beneficiados estuvieron los trabajadores del sector universitario, el personal de salud y los jubilados adscritos al Ministerio de Interior y Justicia.

Tanto la tercera porción del bono de fin de año como otros beneficios vinculados al Sistema Patria siguen a la espera de confirmación oficial, mientras las instituciones mantienen su proceso de seguimiento administrativo.