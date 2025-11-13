Estados Unidos: El Seguro Social pagará $3.000 a algunos jubilados ¿Quiénes califican?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) se alista para realizar su segunda tanda de pagos de jubilación de noviembre, un beneficio que podría significar hasta $3000 para ciertos beneficiarios que alcanzaron la edad plena de retiro, después de mayo de 1997. Este desembolso tiene como objetivo garantizar que los jubilados reciban un ingreso estable, siguiendo estrictamente el calendario de pagos según la fecha de nacimiento.

Los pagos del Seguro Social programados para este mes comenzarán el miércoles 19 de noviembre para los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes. La última ronda se realizará el 26 de noviembre, destinada a quienes nacieron entre el 21 y el 31, de esta forma, la agencia asegura que todos los beneficiarios reciban sus fondos de manera organizada y puntual.

Los montos que recibirán los jubilados varían según la edad en que comenzaron su retiro. Aquellos que se jubilaron a los 62 años, antes de la edad plena, reciben alrededor de $2000 debido a la penalización del 30 % que aplica por jubilación anticipada. En contraste, quienes esperan hasta los 65 años pueden acceder a aproximadamente $3000 mensuales.

Foto: Seguro social EEUU

Mientras que, para los jubilados que retrasan su retiro hasta los 70 años, los pagos pueden alcanzar los $5000 mensuales, lo que representa la cifra más alta posible dentro del programa del Seguro Social. Esta estructura de beneficios busca incentivar la planificación financiera y el ahorro a largo plazo, asegurando mayor estabilidad económica en la tercera edad.

Calendario de pagos y seguimiento

Los jubilados pueden verificar sus fechas exactas de pago accediendo al portal oficial de la SSA o consultando con su oficina local. Mantener un seguimiento adecuado es crucial para evitar retrasos o confusiones y para garantizar que los fondos sean depositados correctamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario.

Además, es importante que los beneficiarios revisen sus documentos y mantengan actualizada su información personal con el Seguro Social. Esto incluye verificar el registro de nacimiento, número de Seguro Social y datos bancarios, asegurando que los pagos se realicen sin contratiempos y que reciban los montos completos que les corresponden según la edad y tipo de jubilación.