¡Documentos obligatorios USCIS! Evita perder tu Green Card con estos esenciales pasos

El USCIS publicó recientemente la lista de documentos obligatorios que todo residente permanente debe llevar al salir de Estados Unidos, y es que, contar con los papeles correctos es clave para proteger el estatus migratorio y asegurar un reingreso sin problemas.

Entre ellos destacan el pasaporte válido del país de origen, la Green Card y, en algunos casos, la visa del país de destino. Estos documentos demuestran la intención de mantener residencia estable en EEUU.

Los titulares de la Green Card deben demostrar que su residencia en Estados Unidos es continua, esto incluye tener empleo activo, domicilio fijo, pagar impuestos y mantener familiares en el país. Estas evidencias son revisadas por oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento del reingreso, evitando que se genere la percepción de abandono de residencia.

Requisitos solicitados por USCIS al regresar al país

Al volver a EEUU, los oficiales pueden solicitar, además de la Green Card, pasaporte vigente y licencia de conducir estadounidense. Todo residente mayor de 18 años debe portar su tarjeta de residencia en todo momento dentro del territorio.

Ante esta medida, el USCIS aclara que estar fuera del país por más de 12 meses consecutivos puede considerarse abandono de residencia. Para viajes largos, los residentes deben tramitar un Permiso de Reingreso (Formulario I-131), válido hasta dos años, si la ausencia supera este tiempo, será necesario solicitar la visa SB-1 de residente que regresa en la embajada o consulado estadounidense.

Foto: EEUU Green Card

Además, existen excepciones para familiares de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados del gobierno enviados al extranjero por órdenes oficiales, quienes no necesitan el permiso de reingreso. Sin embargo, ausencias de seis meses o más pueden interrumpir la residencia continua necesaria para la ciudadanía. En estos casos, el Formulario N-470 permite proteger la continuidad legal del residente.

Para evitar complicaciones, el USCIS recomienda: