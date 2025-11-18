Estados Unidos aclara qué hacer si tu visa vence, tiempo de validez y cómo renovarla

Suscríbete a nuestros canales

La visa estadounidense de turista B1/B2 tiene, en la mayoría de los casos, una duración de 10 años, sin embargo, el consulado puede otorgarla por un período menor según su criterio. Para conocer la fecha exacta, los viajeros deben revisar Date of Issue (fecha de emisión) y Expires On (fecha de vencimiento), información esencial para planificar futuros viajes y renovaciones.

¿Qué sucede cuando la visa estadounidense expira?

Una vez que la visa caduca, deja de ser válida para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, existen opciones de renovación sin necesidad de entrevista, siempre que el solicitante cumpla ciertos requisitos y realice el trámite dentro del tiempo permitido. Este proceso agiliza la gestión y evita desplazamientos innecesarios al consulado.

Requisitos para la renovación sin entrevista

El Departamento de Estado permite renovar la visa sin presentarse físicamente si se cumplen condiciones específicas:

La visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

Venció hace menos de 12 meses.

El solicitante tenía al menos 18 años al momento de emisión.

Se realiza el trámite desde el país de residencia o nacionalidad.

No existen negativas previas o inelegibilidades aparentes.

Incluso cumpliendo estas condiciones, el consulado puede solicitar una entrevista si lo considera necesario.

Cambios recientes en la política consular

Desde septiembre de 2025, los menores de 14 años y los mayores de 79 ya no están exentos de acudir a entrevista, independientemente de que antes calificaran para la exención. Esta medida aplica tanto para renovaciones como para solicitudes nuevas, agregando un paso obligatorio para estos grupos de edad.

Cómo renovar la visa sin entrevista

El procedimiento incluye varios pasos clave: