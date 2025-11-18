Black Friday: Estos son los descuentos que están rompiendo las expectativas de los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday Venezuela 2025 se acerca y los consumidores ya están preparando su lista de compras. Este evento se ha consolidado como una de las fechas más esperadas del año, donde se pueden encontrar productos con grandes descuentos en diversas categorías, especialmente tecnología y electrodomésticos, según la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo).

Productos más buscados por los venezolanos en el Black Friday Venezuela 2025

Los productos que probablemente lideren la demanda durante el Black Friday incluyen:

Teléfonos celulares de última generación

Televisores inteligentes

Tabletas

Aires acondicionados

Estas categorías se han mantenido como las favoritas en ediciones anteriores, reflejando el interés de los consumidores por artículos de alto valor y utilidad diaria en los hogares venezolanos, además, con el apoyo de tiendas que cuentan con Cashea sin dudas las ofertas serán muy tentadoras.

El inicio formal del Black Friday en Venezuela se remonta a 2019, con una participación limitada de los comercios. Desde 2021, el evento ha registrado un crecimiento notable, expandiéndose tanto en grandes centros comerciales como en tiendas de calle, consolidándose como un punto clave para el inicio de la temporada de compras navideñas.

Foto: Black Friday

El Black Friday no se limita a un solo día, sino que se extiende durante todo el fin de semana y culmina con el Cyber Monday. Los comercios suelen aplicar diferentes estrategias de descuentos:

Rebajas iniciales de hasta 80%, reduciéndose progresivamente a 70%

Descuentos que comienzan en 50% y aumentan a 60% en días posteriores



Por lo que estas tácticas permitirán mantener la expectativa de los compradores, garantizando que los productos más buscados tengan rotación constante durante la jornada.

La jornada de ofertas permite a los venezolanos adquirir productos de alto valor a precios más accesibles. Planificar las compras y aprovechar las promociones escalonadas es clave para obtener los artículos más deseados antes de que se agoten, especialmente en las categorías de tecnología y electrodomésticos.