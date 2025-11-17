Horarios de apertura para el black friday 2025: Walmart, Costco y Best Buy

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday 2025 se acerca, y con él, la oportunidad de aprovechar grandes ofertas en una variedad de productos. Este año, las principales cadenas minoristas han tomado una decisión significativa: cerrar sus puertas el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre) para permitir que sus empleados disfruten de esta celebración con sus familias. A continuación, te presentamos los horarios de apertura de Walmart, Costco y Best Buy para el esperado día de descuentos.

Walmart: Apertura temprana

Walmart continuará su tradición de cerrar el Día de Acción de Gracias y abrirá sus puertas muy temprano el viernes 28 de noviembre, generalmente a las 6:00 a.m. (hora local). Además, la cadena comenzará a publicar sus ofertas más destacadas en línea desde la noche del miércoles, permitiendo a los compradores planificar sus adquisiciones con anticipación.

Costco: Horario moderado

Costco también se unirá al cierre en Thanksgiving, manteniendo su política de horarios festivos consistentes. Las tiendas abrirán el viernes 28 de noviembre, pero un poco más tarde que otros minoristas, a las 9:00 a.m. Esto permitirá a los miembros disfrutar de las ofertas sin la prisa habitual del Black Friday.

Best Buy: Tecnología al alcance

Los amantes de la tecnología encontrarán en Best Buy una excelente opción para sus compras. Al igual que las otras cadenas, Best Buy cerrará el Día de Acción de Gracias y abrirá sus puertas a las 6:00 a.m. del viernes. Los compradores podrán aprovechar las ofertas en dispositivos electrónicos desde las primeras horas del día.

Target y otras cadenas: Una tendencia común

Target también se suma a la tendencia de cerrar durante Thanksgiving, abriendo sus tiendas alrededor de las 6:00 a.m. del viernes. Otras importantes tiendas departamentales como Macy’s y Kohl’s seguirán este mismo patrón, cerrando el jueves y lanzando sus ofertas en línea durante la semana previa. Esta estrategia permite que los consumidores disfruten del Día de Acción de Gracias en casa antes de iniciar su maratón de compras navideñas.

Verifica los horarios locales

Se recomienda a los compradores confirmar los horarios específicos de atención en sus tiendas locales antes del Black Friday para evitar sorpresas.

Con estas novedades, el Black Friday 2025 promete ser una experiencia diferente, enfocándose en el bienestar de los empleados y ofreciendo a los consumidores la oportunidad de disfrutar de las festividades familiares antes de sumergirse en las compras navideñas.