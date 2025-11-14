Servicios

Sistema Patria: 4 claves imprescindibles para cobrar sin fallas los bonos en VeMonedero

El Sistema Patria estableció una guía de pasos esenciales que contribuyen a evitar bloqueos o retrasos en el cobro.

Jessica Molero Gómez
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 05:28 pm
Sistema Patria VeMONEDERO
Foto: Sistema Patria
Ante el incremento de beneficiarios y los constantes reportes de fallas en el retiro de fondos, el Sistema Patria difundió nuevas orientaciones para garantizar que los subsidios económicos lleguen sin contratiempos a los usuarios. Estas recomendaciones buscan optimizar el uso del VeMonedero, una herramienta clave para gestionar los bonos asignados por el Gobierno Nacional.

Las 4 claves para evitar fallas con el VeMonedero

El sistema presentó cuatro recomendaciones centrales que deben cumplir todos los usuarios para garantizar operaciones exitosas:

  • No registrar el mismo número telefónico en varias cuentas.
  • Verificar que el número telefónico coincida con el banco asociado.
  • Realizar transferencias únicamente a integrantes del núcleo familiar validado.
  • Mantener actualizado el perfil dentro de la plataforma.

Pasos esenciales para instalar y configurar VeMonedero

El VeMonedero se posiciona como un complemento indispensable para administrar los recursos asignados. Su instalación debe realizarse desde Google Play o App Store, seleccionando únicamente la versión oficial. Para configurarlo, el usuario debe:

  • Conectar la app con el Monedero Patria mediante QR o Usuario Patria.
  • Ingresar número de cédula y contraseña.
  • Validar el código de verificación enviado al teléfono.
  • Crear un PIN para reforzar la seguridad.

Con estos pasos, se habilita el acceso completo a las funciones de la aplicación.

Foto: Sistema Patria

Proceso para retirar fondos y recibir subsidios

Además de las recomendaciones principales, el sistema recuerda la ruta para retirar fondos desde la web patria.gob.ve. El usuario debe:

  • Ingresar con su cédula y contraseña.
  • Aceptar el bono en la sección Protección Social.
  • Acceder a “Monedero” y elegir “Retiro de fondos”.
  • Seleccionar monedero de origen y cuenta bancaria.
  • Confirmar la operación para completar el traspaso.

Viernes 14 de Noviembre de 2025
