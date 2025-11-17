Google fotos revoluciona la edición de imágenes con nuevas funciones de IA

Suscríbete a nuestros canales

Google Fotos ha dado un paso adelante en la edición de imágenes al incorporar herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA). Estas nuevas funciones están diseñadas para que cualquier usuario pueda editar, crear y buscar imágenes de manera más intuitiva, utilizando texto o comandos de voz. Ya disponibles en Estados Unidos, estas características comienzan a implementarse en dispositivos Android e iOS.

Una de las funciones más destacadas es “Ayúdame a editar”. Esta herramienta permite a los usuarios modificar fotografías simplemente describiendo lo que desean cambiar. Por ejemplo, se puede pedir a la IA que “abra los ojos” de una persona, elimine unos lentes o añada una sonrisa a alguien que no la tiene. Utilizando la tecnología de grupos de caras, Google Fotos crea modelos faciales basados en las imágenes del usuario, garantizando así coherencia en los retratos.

Gracias a esta avanzada tecnología, la plataforma puede recrear expresiones o detalles sin alterar el contexto original de la foto, ofreciendo resultados más naturales y personalizados.

Búsqueda eficiente con comandos de voz

Otra incorporación significativa es Ask Photos (“Pregunta a las fotos”), que ahora está disponible en más de 100 países y 17 idiomas. Esta herramienta permite a los usuarios localizar imágenes específicas escribiendo o diciendo descripciones como “la foto de mi perro en la playa” o “el cumpleaños de Ana en 2022”.

Además, se ha añadido un nuevo botón que facilita realizar consultas o solicitar ediciones directamente sobre una imagen, mejorando el flujo de trabajo dentro de la aplicación.

Tecnología avanzada detrás de las novedades

Estas funciones avanzadas son impulsadas por Nano Banana, el nombre interno del modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, considerado el más sofisticado desarrollado por Google hasta la fecha. Este sistema permite no solo cambiar el estilo de una foto, sino también generar nuevas composiciones a partir de plantillas. Por ejemplo, se puede transformar una imagen común en una sesión de fotos profesional o crear una tarjeta navideña personalizada. Con estas innovaciones, Google busca elevar el nivel de edición de imágenes y mejorar la interpretación de su IA, al tiempo que facilita la gestión para el usuario.