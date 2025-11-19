Día de Acción de Gracias: Los destinos más recomendados para celebrar en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Acción de Gracias se mantiene como una de las tradiciones más significativas en Estados Unidos, y muchas familias aprovechan el fin de semana largo para explorar nuevos destinos.

La fecha, que se celebrará el 27 de noviembre, impulsa a viajeros a buscar experiencias distintas, combinando cultura, gastronomía y actividades emblemáticas, por ello, FareCompare destacó varias ciudades que ofrecen ambientes ideales para vivir la festividad desde perspectivas únicas.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra Nueva York, conocida por el Desfile de Macy’s, sus atractivos turísticos y una oferta gastronómica que incluye clásicos como Tavern on the Green. También figura Chicago, que complementa su clima festivo con un mercado navideño alemán, su icónica escultura The Bean y un desfile propio que atrae a miles de personas cada año. Ambas urbes ofrecen celebraciones vibrantes y llenas de tradición.

Lista de ciudades grandes recomendadas:

Nueva York

Chicago

San Francisco

FareCompare también destaca destinos como Newport (Rhode Island), un enclave que combina lujo, historia y vistas costeras. Sus mansiones de época, el Desfile de Barcos Iluminados y presentaciones culturales como El Cascanueces crean una atmósfera perfecta para quienes prefieren celebraciones más tranquilas.

En Boston, los visitantes pueden recorrer rutas históricas, asistir a conciertos tradicionales y disfrutar la ceremonia del encendido del árbol.

Foto: Día de Acción de Gracias

Por su parte, para quienes buscan ambientes más calmados, ciudades como Myrtle Beach (Carolina del Sur) y Asheville (Carolina del Norte) ofrecen opciones familiares y actividades al aire libre. Myrtle Beach destaca por su serenidad y vistas costeras, mientras que Asheville invita a recorrer la Blue Ridge Parkway y visitar la icónica finca Biltmore. Además, la iniciativa “Green Friday” motiva a las familias a disfrutar la naturaleza después de la cena festiva.

Los viajeros que prefieren experiencias cargadas de adrenalina encuentran en Park City, Utah, un escenario ideal, esta ciudad es reconocida por sus pistas de esquí, rutas para snowboard y una vida nocturna que complementa perfectamente las actividades invernales.