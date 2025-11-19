Servicios

Estados Unidos confirma nuevas leyes que beneficiarán a miles de familias inmigrantes

Esta nueva reforma estadounidense también incluye normas orientadas a mejorar la conducta policial y reforzar la privacidad médica.

Por

Jessica Molero Gómez
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 10:30 am
agentes migratorios eeuu nueva ley
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

California consolidó un conjunto de leyes que redefinen la manera en que instituciones públicas interactúan con comunidades migrantes, especialmente con quienes viven en situación irregular, y es que, el estado busca garantizar un acceso seguro a educación, salud y otros servicios esenciales, reduciendo el temor a la deportación. 

Este enfoque se enmarca en el avance nacional, donde Estados Unidos confirma nuevas leyes que beneficiarán a miles de familias inmigrantes y que podrían servir de referencia para otros territorios.

Las normas aprobadas abarcan áreas como privacidad de datos, operativos federales, actuación policial y protocolos escolares, en conjunto, estas leyes buscan impedir filtraciones de información, limitar la colaboración automática con autoridades migratorias y estandarizar procedimientos internos. Con estas reglas, los organismos estatales deberán modernizar sus prácticas para evitar que errores administrativos terminen afectando a familias vulnerables.

SB 580

Una de las leyes más relevantes es la SB 580, que establece pautas claras para instituciones que puedan verse expuestas a operativos federales. Entre los cambios más importantes se encuentran:

  • Auditorías periódicas sobre el uso de bases de datos.
  • Capacitaciones obligatorias para trabajadores públicos.
  • Protocolos unificados para actuar ante agentes migratorios.

La SB 635 introduce un marco de protección adicional para vendedores ambulantes y dueños de unidades móviles de comida, esta ley prohíbe que municipios entreguen datos personales a autoridades federales sin autorización judicial. 

Además, exige la eliminación de registros vinculados al estatus migratorio creados antes de 2026 y limita el uso de recursos locales en operativos migratorios. Con ello, se crea un entorno más seguro para trabajadores informales, quienes suelen ser blanco de inspecciones excesivas.

Foto: Cortesía

El ámbito educativo también experimenta cambios relevantes, la AB 49 establece que ninguna escuela pública podrá permitir el ingreso de agentes migratorios a menos que exista una orden judicial. A esto se suma la SB 98, que obliga a las instituciones educativas a crear sistemas de alerta inmediata para maestros y familias en caso de presencia federal. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Hipismo La Rinconada Grandes Ligas
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Servicios