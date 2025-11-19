Saime anuncia nuevas normas de vestimenta y accesorios prohibidos para entrar a sus oficinas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó a la ciudadanía que el ingreso a sus instalaciones está condicionado al cumplimiento de normas estrictas de vestimenta y seguridad. La institución difundió estos lineamientos a través de sus redes sociales, con el objetivo de mantener un ambiente seguro, ordenado y garantizar una atención eficiente para todos los usuarios.

Objetos y vestimenta prohibidos para entrar en el Saime

El Saime detalló que ciertas prendas y accesorios no están permitidos dentro de las oficinas. Entre los principales se incluyen:

Armas blancas o de fuego.

Bebidas alcohólicas.

Pasamontañas.

Faldas cortas o shorts.

Lentes de sol y gorras.

Blusas con escote pronunciado.

Audífonos dentro del área de control.

De manera que, los hombres que visiten las oficinas del Saime deben optar por pantalones largos, ya sea de jean o gabardina, combinados con camisas o franelas con mangas. Se recomienda evitar gorras y lentes de sol sobre la cabeza para facilitar la identificación y garantizar un acceso rápido al área de atención.

Para las mujeres, la institución aconseja pantalones largos o faldas que lleguen por debajo de la rodilla, además, se deben evitar blusas con tirantes finos o escotes pronunciados. Cabe destacar que estas recomendaciones buscan mantener un entorno respetuoso y seguro, evitando que los usuarios sean devueltos en la entrada por incumplimiento de las normas.

Foto: Saime

Asimismo, los audífonos y otros dispositivos que puedan cubrir parcialmente el rostro deben guardarse antes de ingresar a la zona de control.