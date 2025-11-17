¡Atención viajeros! Saime activa nueva validación migratoria, estos son los pasos que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió nuevas orientaciones para quienes necesitan resolver inconvenientes asociados a la validación migratoria. Mediante un video informativo difundido en redes sociales, la institución presentó una guía con los documentos indispensables y los escenarios más comunes que deben corregirse al momento de regularizar entradas o salidas del país.

Documentos necesarios para corregir la validación de entrada

Los ciudadanos venezolanos que requieran ajustar su registro de ingreso al territorio nacional deben presentar tres elementos fundamentales. Dicha documentación ayuda a confirmar que el movimiento migratorio fue realizado de manera legítima y permite actualizar la información almacenada en el sistema oficial. Para ello, deben cumplir con los siguientes requisitos.

Cédula de identidad del solicitante

Pasaporte con el sello correspondiente a la entrada

Revisión minuciosa del material presentado ante el organismo

Además, el Saime también explicó qué deben hacer aquellos viajeros cuyo pasaporte no muestra el sello de ingreso al país. Para subsanar esta omisión, el ciudadano deberá cancelar los aranceles determinados según la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Este pago se realiza exclusivamente a través de los puntos electrónicos situados en la sede central, dentro del área de Atención al Ciudadano.

De manera que, los venezolanos que se encuentran fuera del país y necesitan corregir su movimiento migratorio de salida deben presentar una serie de recaudos que permita justificar su egreso del territorio nacional. Estos documentos sirven como soporte para actualizar el registro oficial cuando el sello o la información no aparece correctamente reflejada.

Copia del acta de nacimiento

Copia de la cédula de identidad

Copia de la página del pasaporte con datos biográficos

Copia del sello de salida

Actualización simple del solicitante desde el país donde reside

El organismo recordó que mantener los datos migratorios debidamente validados es crucial para evitar inconvenientes en trámites posteriores, como renovaciones de pasaporte, gestiones consulares o solicitudes de documentos internacionales. Cualquier inconsistencia puede retrasar procesos o generar revisiones adicionales, por lo que es necesario corregirlas cuanto antes.