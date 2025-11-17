Celebra la navidad con el vaso rojo de Starbucks

Suscríbete a nuestros canales

El 13 de noviembre marca el inicio de la temporada navideña en Starbucks, con la llegada del esperado Vaso Rojo reutilizable de edición limitada 2025. Los clientes que adquieran una bebida navideña artesanal en las cafeterías participantes de EEUU recibirán este exclusivo vaso de forma gratuita, mientras las existencias lo permitan.

El Vaso Rojo se ha convertido en un símbolo de la Navidad para los fanáticos de Starbucks, y este año se suma a una amplia colección de productos festivos que incluye tazas, vasos reutilizables y vasos fríos. La promoción es una oportunidad única para los coleccionistas, quienes podrán obtener este vaso especial con la compra de cualquier bebida navideña o de otoño en sus diferentes presentaciones: caliente, helada o frappé.

Mayor disponibilidad para los clientes

Con el objetivo de brindar una experiencia excepcional, Starbucks ha decidido incrementar la cantidad de baristas en sus cafeterías durante esta promoción. “Queremos garantizar que todos nuestros clientes disfruten de un servicio excepcional y celebren las fiestas con nosotros”, afirmó la compañía en su sitio web.

Cómo obtener tu vaso rojo

La promoción es sencilla y accesible. Los clientes pueden recibir el vaso rojo al comprar cualquier bebida navideña o de otoño artesanal, ya sea:

• En la cafetería o por el autoservicio (Drive-Thru).

• A través de la aplicación de Starbucks.

• Mediante servicio a domicilio (DoorDash, Grubhub o Uber Eats).

Bebidas que califican

Para obtener el vaso coleccionable, los clientes pueden elegir entre una variedad de bebidas de temporada, que incluyen:

Clásicos navideños

• Mocha de Menta

• Latte de Caramelo Brulée

• Latte de Galleta de Azúcar

• Latte de Jengibre

• Chocolate Caliente de Menta

• Chocolate Blanco Caliente

Sabores de otoño y nuevos favoritos

• Breve de Galleta de Azúcar

• Chai de Jengibre

• Chocolate Caliente (regular)

• Cold Brew de Crema de Calabaza

• Latte de Especias de Calabaza (Pumpkin Spice Latte)

• Chai Helado de Crema de Calabaza

• Latte de Leche de Avena con Nueces Pecanas Crujientes

• Cortado de Leche de Avena con Nueces Pecanas

• Espumas Frías de Temporada y Otoño

• Espumas Frías de Proteínas

Un diseño inspirador

El Vaso Rojo 2025 no solo es un objeto coleccionable, sino que también está diseñado para evocar la calidez y confort que se siente al entrar a una cafetería en un día frío. Fabricado con un 95% de material reciclado, el vaso presenta una ilustración dibujada a mano por la diseñadora Yvonne Chan. “Quería capturar ese pequeño momento mágico que se siente al entrar en un Starbucks después del frío exterior”, comentó Chan sobre su diseño.